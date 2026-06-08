В Уфе открылась выставка кукол «Время сказок»

В Уфе 60 кукольных мастеров со всей России представили целые миры. Каждая игрушка имеет свой характер, а каждый автор – личный секрет создания.

Когда кукла будет готова, никто и не заметит эти недостатки. На создание такой детали уходит два дня, а на целую фигуру – до двух месяцев. Работа начинается с задумки, затем выкраивается тело и подбираются украшения. Прикладывается немало усилий, чтобы в результате кукла словно ожила.

Муж Светланы помогает ей не только в создании декора. У них настоящий творческий союз. Пока жена работает над созданием кукол, Михаил вдохновляется и пишет по этим образам картины.

На выставке представлены куклы ручной работы. В каждом неидеальном стежке – своя особенность. Зритель не просто рассматривает экспонат, а погружается в целую историю.

Здесь не только куклы – керамика, живопись и текстиль. Благодаря этим работам стираются возрастные рамки и рушатся стереотипы. Никто не может остаться равнодушным к тому, что возвращает в детство.