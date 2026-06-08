В Башкирии студотряды благодаря господдержке готовят вожатых для лагерей

Лето – время не только для отдыха, но и для старта карьеры. В Башкортостане сотни студентов получают профессию вожатого и отправляются в лагеря. Как живут педагогические отряды и можно ли освоить это дело с нуля?

Строй и кричалка – так начинается утро Алии Калимуллиной. Позади второй курс педагогического университета, а впереди целое лето в любимой профессии. Стать вожатой – было давней мечтой.

Осуществить мечту помогает выстроенная в республике система поддержки молодёжи. Глава Башкортостана чётко расставил приоритеты: работа со студенческими отрядами региона – государственное дело. В этом году трудовые проекты реализуются по шести направлениям: производственное, сельскохозяйственное, сервисное, строительное, педагогическое и медицинское. Так, на базе образовательных учреждений проводятся курсы для будущих вожатых. Студенты изучают психологию детей, особенности их поведения и проводят игротеки.

Также на базе Уфимского университета работает региональный Центр подготовки вожатых «Солар», где спустя два месяца студент получает удостоверение.

Получить первую профессию помогают Российские студенческие отряды: вступая в их ряды, можно пройти обучение. В рамках этих проектов предполагается трудоустроить более пяти тысяч членов студотрядов, а остальных направят в трудовые проекты за пределами республики.