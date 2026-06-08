С гастролями по всей России: в столицу республики прибыл «Театральный поезд». Это масштабный проект, объединяющий лучшие творческие коллективы страны. В течение 50 дней два состава из Владивостока и Севастополя будут ехать в Москву, на пути к столице останавливаясь в больших и малых городах нашей Родины. Там будут проходить театральные фестивали, где артисты из разных регионов представят на суд зрителей свои постановки. В Уфу с «багажом спектаклей» на два дня прибыли гости из Саратовской и Самарской областей.