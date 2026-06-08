Уфимский «Салават Юлаев» покидает один из основных игроков обороны. Сегодня стало известно, что защитник Алексей Василевский продолжит карьеру в хабаровском «Амуре». Контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

Василевский – воспитанник уфимского хоккея. В КХЛ выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист». На счету защитника 702 матча в лиге с учётом плей-офф и 163 очка. В прошлом сезоне он набрал девять очков в 60 матчах за «Салават». Уфимский клуб и Василевский вели переговоры о продлении контракта, но они зашли в тупик. В результате опытный игрок переходит в состав дальневосточного коллектива.