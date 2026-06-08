День эпоса «Урал-батыр»: как в Башкирии сохраняют духовное наследие народа

В республике отмечают День башкирского эпоса «Урал-батыр». Мероприятие учредили впервые в прошлом году по инициативе главы региона Радия Хабирова. На своих страницах в соцсетях он поздравил жителей региона с праздником, который уже успел стать важной частью культурной традиции. Так, в Бурзянском районе на базе Историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» появился класс по изучению эпоса «Урал-батыр». Как в республике сохраняют духовное наследие народа?

За короткое время хронологию и смысл башкирских преданий теперь сможет понять даже путешественник, не знакомый с нашей культурой и легендами. Эпос «Урал-Батыр» разместили буквально на стенах музея. Таблички понятны даже ребенку: кто кем приходится, как появились названия гор и рек в республике.

В эпосе очень много сюжетных линий, происходят они в трёх разных мирах. В предании кроются основные ценности, которые так важно прививать с детства.

Веками сказание передавалось из уст в уста, и только в 1910 году оно было записано просветителем Мухаметшой Бурангуловым. Ещё большую значимость эпос приобрел 11 лет назад, когда в реестр объектов культурного наследия включили «Землю Урал-Батыра».

К слову, география празднования Дня эпоса «Урал-Батыр» не ограничилась исторической родиной. Важная дата появилась в прошлом году по поручению Радия Хабирова.

Те самые строчки, благодаря которым в прошлом году о великом наследии башкир начали узнавать миллионы людей по всему миру.