Тополя без пуха и роботы-уборщики в Уфе. Жители башкирской столицы жалуются на обилие так называемого «летнего снега», особенно аллергики. Что говорят специалисты и как людям противостоять такому сезонному вызову?
Либо намеренно подожгли ради эффекта, либо бросили сигарету, из-за чего моментально возник пожар: уфимцы в соцсетях делятся кадрами тополиной метели. Вот запечатлели голубей, которые, сами того не понимая, утеплили себе лапки и обулись по последней моде. Но некоторым людям, таким, как жильцы дома по улице Зорге, не до смеха.
Судя по всему, территорию вокруг данного огромного тополя не убирали давно. Но и проблема в том, что, помимо самого подъезда, пух залетает и в квартиры жильцов.
Период созревания семян у тополей стал для Ксении Чилимовой настоящим испытанием. У девушки проявились симптомы аллергии, причём в детстве никаких признаков не было. Теперь Ксения всегда носит медицинские маски с собой, а дома промывает горло и нос.
По словам врачей, тополиный пух не является аллергеном, но при этом разносит пыльцу, различные травы, плесень и городскую пыль. В зоне риска люди с бронхиальной астмой, аллергическим конъюнктивитом, ринитом. Поэтому жителям рекомендуют выезжать за пределы города в период цветения. Если же нет такой возможности, избегать долгого нахождения на улице, особенно в ветреную и сухую погоду. А ещё закрывать окна и помещения в вечернее время.
Как отмечают эксперты, в этом году пух окутал российские города раньше обычного. Несмотря на аномалию, учёные призывают не срубать данные породы деревьев, так как они очищают атмосферу от газа, дыма и пыли, то есть выступают зелёными пылесосами. Но башкирские исследователи вырастили новый сорт тополей без пуха.
Неубранный тополиный пух нередко становится причиной крупных пожаров: загорается за считанные секунды и молниеносно распространяется.
Тем временем в соцсетях разлетелось видео о запуске в Москве так называемых пухососов. На самом деле ролик сгенерирован нейросетью, но в каждой шутке есть доля правды. И вот уже в разных частях Уфы в пилотном режиме тестируют роботов-уборщиков. Одного можно встретить в парке Победы, другого – в Арт-Квадрате.
Данный аппарат чистит от уличной грязи буквально всё, то есть работает без навигации и с помощью искусственного интеллекта видит мусор. Единственное, что он не может убрать, так это крупногабаритные отходы.
Робот многофункциональный, и его можно использовать зимой для чистки тротуара от снега. Если эксперимент пройдёт удачно, то Уфа может стать одним из первых городов России, где такие автоматизированные устройства будут использовать повседневно для уборки улиц, в том числе и от пуха. По прогнозам, период созревания семян тополей завершится к середине текущего месяца либо, как в известной песне, к июлю.