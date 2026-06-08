Роботы-уборщики и тополя без пуха: как в Уфе борются с «летним снегом»

Тополя без пуха и роботы-уборщики в Уфе. Жители башкирской столицы жалуются на обилие так называемого «летнего снега», особенно аллергики. Что говорят специалисты и как людям противостоять такому сезонному вызову?

Либо намеренно подожгли ради эффекта, либо бросили сигарету, из-за чего моментально возник пожар: уфимцы в соцсетях делятся кадрами тополиной метели. Вот запечатлели голубей, которые, сами того не понимая, утеплили себе лапки и обулись по последней моде. Но некоторым людям, таким, как жильцы дома по улице Зорге, не до смеха.

Судя по всему, территорию вокруг данного огромного тополя не убирали давно. Но и проблема в том, что, помимо самого подъезда, пух залетает и в квартиры жильцов.

Период созревания семян у тополей стал для Ксении Чилимовой настоящим испытанием. У девушки проявились симптомы аллергии, причём в детстве никаких признаков не было. Теперь Ксения всегда носит медицинские маски с собой, а дома промывает горло и нос.

Стало уже суше, и всё началось: опухает горло, постоянно заложен нос, из-за этого звенит в ушах, дискомфортно, сложно заснуть по ночам. Вот сегодня до двух часов ночи не могла уснуть, поскольку закончился супрастин. Ксения Чилимова

По словам врачей, тополиный пух не является аллергеном, но при этом разносит пыльцу, различные травы, плесень и городскую пыль. В зоне риска люди с бронхиальной астмой, аллергическим конъюнктивитом, ринитом. Поэтому жителям рекомендуют выезжать за пределы города в период цветения. Если же нет такой возможности, избегать долгого нахождения на улице, особенно в ветреную и сухую погоду. А ещё закрывать окна и помещения в вечернее время.

Именно с 5 до 11 утра у нас идёт опыление деревьев. И утром, и вечером – промывать носовые ходы, глаза обычной проточной водой. Но, если у человека не проходят аллергические реакции, то, конечно же, лучше обратиться к врачу-иммунологу-аллергологу. Эльвира Кабирова, заведующий отделением профессиональной пульмонологии, аллергологии и иммунологии клиники Уфимского научно-исследовательского института медицины, труда и экологии человека

Как отмечают эксперты, в этом году пух окутал российские города раньше обычного. Несмотря на аномалию, учёные призывают не срубать данные породы деревьев, так как они очищают атмосферу от газа, дыма и пыли, то есть выступают зелёными пылесосами. Но башкирские исследователи вырастили новый сорт тополей без пуха.

Башкирский пирамидальный тополь, в Башкирии его очень хорошо знают. Большое количество таких тополей находится в Сипайлово и смотрится достаточно красиво. Почему не дают пуха? Потому что все экземпляры мужские, и у них только пыльца. Если мы вырубим все тополя по городу, экология в городе явно ухудшится. Надежда Рязанова, старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН, кандидат биологических наук

Неубранный тополиный пух нередко становится причиной крупных пожаров: загорается за считанные секунды и молниеносно распространяется.

Тем временем в соцсетях разлетелось видео о запуске в Москве так называемых пухососов. На самом деле ролик сгенерирован нейросетью, но в каждой шутке есть доля правды. И вот уже в разных частях Уфы в пилотном режиме тестируют роботов-уборщиков. Одного можно встретить в парке Победы, другого – в Арт-Квадрате.

Данный аппарат чистит от уличной грязи буквально всё, то есть работает без навигации и с помощью искусственного интеллекта видит мусор. Единственное, что он не может убрать, так это крупногабаритные отходы.