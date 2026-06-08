Жителям Башкирии рассказали правила безопасного отпуска

Сезон отпусков в самом разгаре. Чемоданы упакованы, билеты на руках, но в предпраздничной суете многие забывают о самом главном – о своём здоровье. Оказывается, даже на отдыхе стоит быть готовым к любым неожиданностям. Как не испортить долгожданный отпуск, что положить в аптечку, а также истории врачей, которые спасали жизни не в больничных стенах, а на борту самолёта, прямо в небе, – в нашем сюжете.

Купальники и кремы от загара – привычный набор для туристов. А вот Светлана Громова перед вылетом с детьми первым делом собирает аптечку. Зелёнка, бинт, жаропонижающее, сорбенты – в её семье это железное правило.

А вот семья Габдуллиных запомнила полёт на всю жизнь. Во время рейса одному из пассажиров резко стало плохо. По счастливой случайности тем же бортом летела акушер-гинеколог Эльвера Габдуллина с мужем и дочерью. Не раздумывая, она бросилась на помощь.

Кстати, для Эльверы спасать жизнь в небе не впервой: три года назад на борту у мужчины случилась паническая атака, и она помогла ему прийти в себя. Такие случаи – не редкость. Одним вечером Булат Юлдашев, стоматолог из Уфы, вместе с супругой отправился в аэропорт встретить дочь. Но вместо объятий раздался крик о помощи: одному из пассажиров стало плохо. Не дожидаясь врачей, Булат начал оказывать помощь.

Рассчитывать на чудо и надеяться, что на борту окажется врач, не стоит. Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровым, эксперты советуют положить в чемодан пару необходимых препаратов. Возможно, именно они однажды станут решающими для спасения жизни.