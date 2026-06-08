Творческие коллективы и спектакли: как в Уфе встретили «Театральный поезд»

С гастролями по всей России: в столицу республики прибыл «Театральный поезд». Это масштабный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. В течение 50 дней два состава из Владивостока и Севастополя будут ехать в Москву, на пути к столице останавливаясь в больших и малых городах нашей Родины. Там пройдут театральные фестивали, где артисты из разных регионов представят на суд зрителей свои спектакли.

Под стук колёс и поездной гудок в Уфу спешит искусство, на два дня превращая город в театральную столицу России.

Торжественная церемония началась уже на перроне под звуки курая. К слову, встречали гостей из Саратовской и Смоленской областей не хлебом солью, а чак-чаком и кумысом. Кто-то традиционные башкирские угощения пробовал впервые, но не Денис Бокурадзе. Режиссёр уже неоднократно бывал в столице республики и к очередному визиту вместе со своей театральной командой готовился с особым усердием.

Всего на «Театральном поезде» в башкирскую столицу прибыли шесть творческих коллективов, и каждый – с «багажом спектаклей». И ведь поезд только прибыл на станцию, а театральный фестиваль – уже в разгаре.

Двухдневная программа очень насыщенная: постановки, мастер-классы, творческие встречи. Причём окунуться в мир искусства в рамках масштабного мероприятия могут и самые маленькие театралы.

На сцене Башоперы состоялся показ спектакля «Репка», созданного по мотивам русского фольклора. Казалось бы, сюжет незамысловат и знаком с пелёнок, но благодаря ярким костюмам, прекрасной музыке и живому исполнению артистам из Самары удалось завоевать сердца как детей, так и взрослых.

Масштабный проект объединил лучшие творческие коллективы России: это свыше пяти тысяч человек и более 280 постановок. Колесить по стране локомотив будет в течение 50 дней. И уже скоро в путь отправятся артисты из Башкортостана.