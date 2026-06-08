Жители Башкирии присоединяются к благотворительной акции в помощь детям с онкологией

Жители республики активно присоединяются к благотворительной акции в помощь онкобольным детям. Девушки жертвуют свои волосы для создания париков, а после уже активисты социального проекта «Добрый парик» создают накладки из волос. Их получают дети по всей стране.

Свои волосы пока ещё отросли не полностью, но 15-летняя Галя уверена, что уже скоро будет заплетать косички. Четыре года назад девочке поставили диагноз – злокачественная опухоль головного мозга. Борьба, операции, терапии: Галя идёт на поправку и сдала первые экзамены по ОГЭ. В свободное время создаёт картины и любит читать. Сейчас девочка вынуждена носить парик, пока не отрастут свои волосы. Свой парик Галина получила бесплатно благодаря социальному проекту «Добрый парик». Именно туда обратились родители и нашли поддержку.

Длина состригаемых волос – 42 см. Этого более чем достаточно для того, чтобы создать парик. Уфимка Ирина решила стать донором для проекта «Добрый парик» и помочь детям, а заодно сменить имидж.