В Уфе прошёл чемпионат республики по радиоспорту

«Охота на «лис» в Башкортостане: спорт на стыке техники и выносливости. В Уфе второй раз подряд прошёл чемпионат республики по радиоспорту. Задача участников – с помощью приёмника найти спрятанные в лесу радиопередатчики, которые работают на определённой частоте, ориентируясь исключительно на сигналы.

Ещё до начала чемпионата участники должны настроить технику на нужную частоту, а уже затем стартовать. В первый день соревнований они работают на 144 мегагерцах, во второй – на 3,5. После того, как спортсмены настроили приёмник, им нужно пройти инструктаж. Начальник дистанции подробно рассказывает об особенностях местности, а также границах и порядке поиска «лис» – так радиоспортсмены называют устройства, которые нужно найти.

Надо учитывать рельеф местности и растительности, и расстояние между «лисами» до 400 метров. Юрий Овчинников, начальник дистанции чемпионата Республики Башкортостан по радиоспорту

Всего в чемпионате республики принимают участие около 30 радиолюбителей – это ветераны радиоспорта и студенты колледжа радиоэлектроники. У всех с собой приёмник с антенной, наушники, в которых можно услышать зашифрованный сигнал, и карта местности. Задача – за минимальное время обнаружить все замаскированные передатчики.

Передатчики работают по циклу 30 секунд по очереди, чтобы можно было искать. Человек выбегает с приёмником, определяет направление, составляет маршрут. Андрей Нехорошев, председатель Федерации радиоспорта Республики Башкортостан

Первые финишеры появились на стартовой базе спустя примерно полтора часа. Кому-то понадобилось больше времени.

Ориентиров не так много, и ориентируешься в основном на сигнал радиоприёмника, и приходится в лесу разглядывать призмы, озираться и искать. Владимир Ступин, участник чемпионата Республики Башкортостан по радиоспорту