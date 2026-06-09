В Башкирии сохранится неустойчивая погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие дни.
Сегодня, 9 июня, ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, днем также прогнозируется град. Ветер северо-восточный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +8, +13°С, днем – +20, +25°С.
Завтра, 10 июня, также пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный, днем в отдельных районах порывы могут усилиться. Ночью температура воздуха составит +8, +13°С, днем – +18, +23°С.