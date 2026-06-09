В Башкирии подросток на «Приоре» пытался уйти от инспекторов

Вчера утром, 8 июня, на 112 км автодороги Уфа – Янаул в Бирском районе инспекторы заметили автомобиль «Лада Приора» без госномеров. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони машину остановили в Бирске.

За рулем оказался 17-летний житель Аскинского района без водительского удостоверения. Освидетельствование показало наличие алкоголя – 0,222 мг/л. На место вызвали законных представителей подростка.

В отношении несовершеннолетнего составили административные материалы за пьяное вождение без прав, отказ остановиться по требованию полиции, выезд на встречную полосу и управление автомобилем без госномеров.

Также материал составили в отношении 18-летнего владельца «Приоры» – за передачу автомобиля нетрезвому водителю. Машину отправили на спецстоянку, материалы передали в Комиссию по делам несовершеннолетних.