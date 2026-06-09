В преддверии Дня России в Уфе проходит торжественная церемония вручения государственных наград. Глава республики Радий Хабиров вручил ордена, медали и почётные звания тем, кто своим трудом, мужеством и талантом внёс вклад в развитие Башкортостана и страны.

Среди награждённых – врачи, рабочие, волонтёры и военнослужащие. В списке почти восемь десятков человек. Радий Хабиров поблагодарил героев дня за профессионализм и поздравил с наступающим праздником. Подробный материал – в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.