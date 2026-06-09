Башкирия лидирует по числу заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

В республике усилят работу по участию Башкортостана в форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурсе брендов «Знай наших». Об этом речь шла на совещании в правительстве.

На сегодня жители республики направили на форум 7 тысяч идей – это более 30% от общего числа инициатив, зарегистрированных на платформе. По этому показателю Башкортостан занимает первое место среди субъектов России.