В Башкирии жители с ОВЗ могут сами выбирать техсредства реабилитации

Жители Башкортостана с ограниченными возможностями здоровья могут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Сумма в этом случае поступает не напрямую поставщику, а на специальный счёт человека.

Перед тем, как получить меру поддержки, необходимо пройти обследование у специалиста. По результатам медико-социальной экспертизы составляется индивидуальная программа реабилитации. В ней прописываются все рекомендованные технические средства. Следующий шаг – оформить заявление на получение электронного сертификата через портал Госуслуг.