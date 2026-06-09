В Башкирии жители с ОВЗ могут сами выбирать техсредства реабилитации

Жители Башкортостана с ограниченными возможностями здоровья могут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Сумма в этом случае поступает не напрямую поставщику, а на специальный счёт человека.

Перед тем, как получить меру поддержки, необходимо пройти обследование у специалиста. По результатам медико-социальной экспертизы составляется индивидуальная программа реабилитации. В ней прописываются все рекомендованные технические средства. Следующий шаг – оформить заявление на получение электронного сертификата через портал Госуслуг.

Сумма поддержки может достигать 52 тысяч рублей. Электронный сертификат можно использовать при покупке костылей, слуховых аппаратов, кресел-колясок и других средств реабилитации. Если стоимость выбранного товара превышает номинал сертификата, разницу можно доплатить из собственных средств.

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