Жители Башкортостана с ограниченными возможностями здоровья могут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Сумма в этом случае поступает не напрямую поставщику, а на специальный счёт человека.
Перед тем, как получить меру поддержки, необходимо пройти обследование у специалиста. По результатам медико-социальной экспертизы составляется индивидуальная программа реабилитации. В ней прописываются все рекомендованные технические средства. Следующий шаг – оформить заявление на получение электронного сертификата через портал Госуслуг.
Сумма поддержки может достигать 52 тысяч рублей. Электронный сертификат можно использовать при покупке костылей, слуховых аппаратов, кресел-колясок и других средств реабилитации. Если стоимость выбранного товара превышает номинал сертификата, разницу можно доплатить из собственных средств.