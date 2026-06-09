В Уфе в честь третьей годовщины башкирского филиала фонда «Защитники Отечества» наградили социальных координаторов и активных общественных деятелей. Свою работу фонд начинал с 40 человек в одном здании, теперь же материально-техническую базу фонда укрепили, и число координаторов уже перевалило за сотню.
Филиал успешно проводит работу по оказанию всесторонней помощи военнослужащим СВО и их семьям. А еще филиал госфонда предоставляет возможность получить профобразование и трудоустроиться бойцам, вернувшимся домой, оказывает помощь в поиске пропавших без вести и увековечении памяти погибших.