В Уфе в честь третьей годовщины башкирского филиала фонда «Защитники Отечества» наградили социальных координаторов и активных общественных деятелей. Свою работу фонд начинал с 40 человек в одном здании, теперь же материально-техническую базу фонда укрепили, и число координаторов уже перевалило за сотню.