Под Уфой беременная косуля погибла после ДТП

В Уфимском районе не удалось спасти косулю, которую ночью сбили на трассе Уфа – Чишмы.
Очевидцы сообщили о происшествии в Госавтоинспекцию. На место также выехал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
На месте аварии животное не обнаружили. По следам крови стало понятно, что травмированная косуля ушла в лесополосу. Позже ее нашли с помощью тепловизора.
К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Чтобы облегчить страдания животного, ему сделали обезболивание и ввели наркоз.
После вскрытия выяснилось, что косуля была беременна.
Фото: ЦРДЖ «Пин и Пуф».