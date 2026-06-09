В Башкирии лоси и косули стали чаще выходить на дороги

За прошедшую неделю на дорогах Башкирии зарегистрировали пять столкновений автомобилей с дикими копытными животными. Инциденты произошли в Иглинском, Чишминском и Дюртюлинском районах.

Как сообщил глава Минэкологии РБ Нияз Фазылов, в результате аварий погибли два лося и три косули.

В ведомстве связывают рост таких ДТП с сезонной миграцией и активностью животных в мае–июне. Водителям советуют быть особенно внимательными утром и в сумерках, когда зверей сложнее заметить на дороге.

С начала 2026 года в регионе зафиксировано уже более 62 аварий с участием диких животных. Погибли 40 лосей, 22 косули и 3 кабана.