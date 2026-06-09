В Уфе ночной конфликт закончился нападением питбуля

Накануне ночью в уфимской Черниковке между владельцем питбуля и компанией молодых людей произошла ссора.

По словам очевидцев, мужчина сделал замечание из-за шума. После перепалки ранее судимый 45-летний уфимец снял с собаки намордник и дал команду атаковать.

На кадрах из соцсетей видно, как пес вцепился в ногу одному из молодых людей. Очевидцы вызвали полицию.

Всех причастных доставили в отдел. Среди них – трое жителей Ярославля в возрасте от 25 до 27 лет и хозяин собаки.

По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.