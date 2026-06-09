Сегодня под Уфой начали ремонтировать мост через реку Берсувань на федеральной трассе Р-240 вблизи села Чесноковка. Об этом сообщили на оперативном совещании правительства с участием Радия Хабирова. Рабочие перекрыли участок по правой стороне сооружения и организовали реверсивное движение. Ремонт завершат к началу сентября.
Глава Башкортостана поручил ускорить в регионе ямочный ремонт. Жалобы на дорожные дефекты поступают от жителей Калининского, Дёмского и Орджоникидзевского районов Уфы, а также Нефтекамска, Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского, Белорецкого районов.
Также на встрече подвели итоги работы делегации Башкортостана на Петербургском экономическом форуме. Представители республики заключили 35 соглашений на 112 миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил высокий интерес партнёров, зарубежных коллег и инвесторов к региону.