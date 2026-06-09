Благодарю всех, кто принимал участие. К республике, к нашему стенду нашему был очень большой интерес. Главная задача, которую мы ставили перед собой, – рассказать о Башкортостане, о том, что, несмотря на сложности, мы полны энергии и работаем в хорошем темпе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан