На еженедельном оперативном совещании особое внимание Глава Башкортостана обратил на дорожную ситуацию. В частности, Радий Хабиров поручил разобраться в деталях страшного ДТП на М-5. Авария случилась в Благоварском районе. По предварительным данным, погибли двое взрослых и двое детей. Между тем в Бирском районе задержали пьяного подростка за рулем.

Накануне на дороге Уфа – Янаул сотрудники ГАИ заметили автомобиль без номеров. Требования остановиться водитель проигнорировал и пытался скрыться от сотрудников полиции. За рулём оказался 17-летний житель Аскинского района без прав и с признаками алкогольного опьянения. Протоколы составили не только на подростка, но и на владельца автомобиля. «Приору» поместили на спецстоянку.