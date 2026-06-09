Врачи Уфы помогли мужчине, которого придавило механизмом

Параллельно с работой хирургов анестезиологи боролись за стабилизацию состояния пациента. Главной задачей стало купирование геморрагического шока — опасного состояния, вызванного острой кровопотерей. Сейчас пациент идёт на поправку — его состояние стабильно улучшается, жизнь вне опасности.