Оператор БПЛА из Башкирии рассказал о службе на передовой

Старший сержант с позывным «Лютый» из Благовещенска уже четыре года находится в зоне спецоперации. До службы он занимался ремонтом автомобилей, а после мобилизации попал на передовую. Первые два с половиной года боец служил в 428-м мотострелковом полку и участвовал в штурмовых действиях.

Позже командование заметило его интерес к беспилотникам и направило на обучение операторов БПЛА. Сейчас «Лютый» работает с дронами, в том числе в ночное время. По его словам, такая служба требует высокой концентрации и быстрой реакции.

Тут пальцы должны быть чувствительными, а реакция – мгновенной. Тяжелее всего зимой. Пальцы замерзают, перестаешь чувствовать устройство, глаза от напряжения сильно устают. позывной «Лютый»

«Лютый» отмечает, что на передовой есть «дневные» и «ночные» операторы. Сам он относится ко второй категории.

Бывают дневные и ночные птицы. У меня ночная. Главная задача – разведка, поиск противника. позывной «Лютый»

В темноте ориентироваться сложно, форс-мажоры случаются постоянно, и пилот обязан реагировать мгновенно. Работают ребята сплоченной пятеркой: два дневных пилота, два ночных (старший и помощник), а пятый – тот, кого между собой называют «ноги». Он обеспечивает быт, ходит за провизией, пишут в издании «Благовещенская панорама».

О башкирских беспилотниках, которые поступают на фронт, боец отзывается положительно. По его словам, техника надежная и хорошо показывает себя в работе.

Позывной «Лютый» он получил еще во время службы в мотострелковом батальоне, когда был заместителем командира взвода. Сам военнослужащий признается, что на службе он строгий и требовательный.

На службе я категоричный, строгий, требовательный к себе и другим. Стараюсь никогда не опаздывать и ничего не откладывать на потом. Первым делом – задание. позывной «Лютый»

За годы службы Лютый получил три ранения, дважды проходил лечение в госпиталях на родине. Он награжден медалями «За отвагу», Суворова, а также ведомственной наградой «За боевые отличия».

По словам бойца, самое важное на передовой — не подвести товарищей.

От нашей четкой работы зависят жизни целых подразделений. позывной «Лютый»

Дома военнослужащего ждут семья и дети.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).