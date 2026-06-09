В Международный день привлечения внимания к переездам сотрудники ГАИ и байкеры организовали мотопробег. Они проехали по улицам столицы и вышли на железнодорожный переезд. Там участники акции напомнили водителям о правилах безопасности на железнодорожных путях и раздали памятки. Помимо этого, профилактические работы проводятся в автошколах и учебных заведениях.
С прошлого года количество ДТП на ж/д переездах в стране увеличилось на 51%. Такие профилактические меры помогают усилить внимание к проблеме.