В Международный день привлечения внимания к переездам сотрудники ГАИ и байкеры организовали мотопробег. Они проехали по улицам столицы и вышли на железнодорожный переезд. Там участники акции напомнили водителям о правилах безопасности на железнодорожных путях и раздали памятки. Помимо этого, профилактические работы проводятся в автошколах и учебных заведениях.