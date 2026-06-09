В Уфе после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный работник печати и массовой информации республики Нияз Алсынбаев. Ему было 63 года. Уроженец Баймакского района, он после окончания БГПУ работал учителем английского языка в сельской школе. В журналистику пришёл в 1989 году, начав свой путь корреспондентом Госкомитета по ТВ и радиовещанию БАССР.