В Башкирии стартовала акция «В отпуск – без долгов по налогам»

Лето – время отпусков и чемоданов, но для кого-то радость от поездки может прерваться ещё в аэропорту. Чтобы не остаться без отдыха у трапа самолёта, в Башкортостане стартовала акция «В отпуск – без долгов по налогам». Сотрудники регионального ФНС развернули мобильные пункты: всё лето они будут консультировать прямо в терминалах, на ж/д вокзалах, в МФЦ и торговых центрах. Мы пообщались с теми, кто уже прошёл проверку, и узнали, почему даже маленькая сумма может стать большим препятствием для отдыха.

Такие вопросы в аэропорту звучат так же часто, как объявления о посадке на рейс. И пока одни торопливо проверяют телефон, супруги Зайцевы из Давлеканово со спокойной душой отправляются на Юг – подлечить здоровье и подышать морским воздухом.

Конечно, есть у нас налоги. И за машину есть, и за всё, но мы всегда вовремя платим, проверяем. Ходим в МФЦ. Долгов у нас нет никаких, слава Богу. Если бы были долги, мы бы не полетели. Валентин Зайцев, житель г. Давлеканово

У меня задолженностей нет. Очень приятно, что меня останавливают, спрашивают, как у меня дела. А так, всё хорошо, всё нормально. Налоги мы всегда платим вовремя, после 2 декабря стараемся их перепроверить, заплатили ли мы, всё ли село. Людмила Зайцева, жительница г. Давлеканово

И убедиться просто: для этого не нужно ехать в инспекцию. Узнать о наличии задолженности можно несколькими способами: через единый портал «Госуслуги», сайт Федеральной службы судебных приставов или через личный кабинет налогоплательщика.

В личный кабинет налогоплательщика захожу, периодически смотрю. Зарплатный банк всё это должен контролировать. Ну так, ради интереса захожу, и вдруг если что-то появляется, в принципе, 15-30 секунд хватает, чтобы решить эту проблему. Александр Долгов, житель г. Уфы

Казалось бы, несколько сотен рублей – мелочь. Но именно из-за неё отпуск может не состояться. Как поясняют специалисты, снять запрет на выезд в пяти шагах от трапа не получится – процедура долгая.

Необходимо оплатить налоги, пени, исполнительский сбор перед службой судебных приставов, а также дождаться окончания исполнительного производства от судебных приставов к исполнителю. Сумма, которая прописана в №229-ФЗ, составляет 30 тысяч рублей. От которой, соответственно, должнику могут наложить запрет на выезд за границу. Юлай Булатов, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Башкортостан