Лето – время отпусков и чемоданов, но для кого-то радость от поездки может прерваться ещё в аэропорту. Чтобы не остаться без отдыха у трапа самолёта, в Башкортостане стартовала акция «В отпуск – без долгов по налогам». Сотрудники регионального ФНС развернули мобильные пункты: всё лето они будут консультировать прямо в терминалах, на ж/д вокзалах, в МФЦ и торговых центрах. Мы пообщались с теми, кто уже прошёл проверку, и узнали, почему даже маленькая сумма может стать большим препятствием для отдыха.
Такие вопросы в аэропорту звучат так же часто, как объявления о посадке на рейс. И пока одни торопливо проверяют телефон, супруги Зайцевы из Давлеканово со спокойной душой отправляются на Юг – подлечить здоровье и подышать морским воздухом.
И убедиться просто: для этого не нужно ехать в инспекцию. Узнать о наличии задолженности можно несколькими способами: через единый портал «Госуслуги», сайт Федеральной службы судебных приставов или через личный кабинет налогоплательщика.
Казалось бы, несколько сотен рублей – мелочь. Но именно из-за неё отпуск может не состояться. Как поясняют специалисты, снять запрет на выезд в пяти шагах от трапа не получится – процедура долгая.
Статистика в республике ежегодно улучшается, говорят эксперты. Должников становится меньше. Однако стоит помнить, что все виды налогов за прошлый год следует оплатить до 1 декабря. А при продаже квартиры до 30 апреля нужно подать декларацию 3-НДФЛ. К слову, действует и система Единого налогового счёта: средства можно внести на общий счёт, и ФНС сама их распределит.