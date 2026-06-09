«Хоровод дружбы», общение с главой республики и выступление группы Ay Yola: что ждёт жителей и гостей Башкортостана на Всероссийской детской фольклориаде, обсудили на пресс-конференции. С 23 по 27 июня наш регион примет 1100 участников со всей страны. Башкортостан представят образцовые ансамбли из Уфы и Кумертау, а также юные солисты из Куюргазинского и Бакалинского районов. Каждый участник получит памятную сувенирную продукцию с эмблемой Фольклориады.