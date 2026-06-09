Ремонт моста через реку Берсувань под Уфой, ямочный ремонт, благоустройство, помощь семьям и итоги Петербургского экономического форума. Какие ещё вопросы обсуждали на оперативном совещании Правительства Башкортостана с участием Радия Хабирова?
Практически на всё лето участок федеральной трассы в сторону аэропорта будет четырёхполосным, вместо привычных шести. Под Уфой, вблизи Чесноковки, приступили к реконструкции моста через реку Берсувань. Она будет поэтапной. Радий Хабиров призвал проинформировать жителей республики о работах, чтобы избежать пробок.
Обсудили на встрече и ремонт дорог. Из 26 тысяч ям 19 тысяч уже устранили. Правда, жалобы продолжают поступать от жителей Уфы, Нефтекамска, Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского и Белорецкого районов.
Растёт и количество жалоб от жителей на аварийные деревья, на то, что их не кронируют и не спиливают, а также не убирают территории. Есть вопросы и по программе «Башкирские дворики».
Также на встрече подвели итоги работы делегации Башкортостана на Петербургском экономическом форуме. Представители республики заключили 35 соглашений на 112 миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил высокий интерес партнёров, зарубежных коллег и инвесторов к региону.
Говорили и о новой ежегодной выплате для работающих родителей, о так называемом налоговом кешбэке. 40 тысяч жителей региона уже обратились за её получением.
Рассказали на совещании и о работе медиков в составе «Поездов здоровья». С начала апреля они объехали свыше сотни населённых пунктов.
Возможность посетить специалистов на этой неделе появится у жителей Архангельского, Дуванского, Дюртюлинского, Буздякского, Стерлитамакского и Абзелиловского районов. Цель – не только выявить подозрения на онкологические, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, но и направить людей на дополнительное обследование. Акции в этих муниципалитетах продлятся до 12 июня.