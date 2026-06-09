Ямочный ремонт и итоги ПМЭФ: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ремонт моста через реку Берсувань под Уфой, ямочный ремонт, благоустройство, помощь семьям и итоги Петербургского экономического форума. Какие ещё вопросы обсуждали на оперативном совещании Правительства Башкортостана с участием Радия Хабирова?

Практически на всё лето участок федеральной трассы в сторону аэропорта будет четырёхполосным, вместо привычных шести. Под Уфой, вблизи Чесноковки, приступили к реконструкции моста через реку Берсувань. Она будет поэтапной. Радий Хабиров призвал проинформировать жителей республики о работах, чтобы избежать пробок.

Потому что, если неправильно отработаете, на пустом месте соберём проблему. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили на встрече и ремонт дорог. Из 26 тысяч ям 19 тысяч уже устранили. Правда, жалобы продолжают поступать от жителей Уфы, Нефтекамска, Туймазинского, Ишимбайского, Иглинского, Благовещенского и Белорецкого районов.

Вы обратите внимание на ямы, которые срочно нужно залатать, если она большая и представляет угрозу. Побыстрее работайте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Растёт и количество жалоб от жителей на аварийные деревья, на то, что их не кронируют и не спиливают, а также не убирают территории. Есть вопросы и по программе «Башкирские дворики».

Надо подталкивать муниципалитеты заниматься этим. Это Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Белорецк, Салават, Сибай. Здесь работа идёт не переставая, люди жалуются – значит, надо делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на встрече подвели итоги работы делегации Башкортостана на Петербургском экономическом форуме. Представители республики заключили 35 соглашений на 112 миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил высокий интерес партнёров, зарубежных коллег и инвесторов к региону.

Главную задачу, которую себе ставили – рассказать о республике, презентовать её, заявить, что находимся, несмотря ни на какие сложности, на хорошем темпе работы, что полны сил, энергии, оптимизма – мы выполнили. Вы знаете, Президент страны Владимир Путин подвёл итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Республика Башкортостан вновь, третий год подряд, заняла в этом рейтинге третье место. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили и о новой ежегодной выплате для работающих родителей, о так называемом налоговом кешбэке. 40 тысяч жителей региона уже обратились за её получением.

Для семей, имеющих двух и более детей до 18 лет или 23 лет, если дети учатся очно. От наших граждан ожидаем, что заявлений поступят около 300 тысяч, возможно, и больше. Фаниль Вахитов, управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Башкортостан

Рассказали на совещании и о работе медиков в составе «Поездов здоровья». С начала апреля они объехали свыше сотни населённых пунктов.