В Уфе жители одного из домов сами скинулись на ремонт дворового проезда

Пойти на этот шаг их вынудило то, что ямы становятся только глубже. К тому же непонятно, на чьём балансе находится проезд. В целом же дворовые проезды, которые зачастую являются частью придомовой территории, должны ремонтировать управляющие компании, но не везде ответственные лица торопятся.

Отбойный молоток отламывает повреждённые куски асфальта. Ремонт ям во дворе дома № 48 по ул. Софьи Перовской – долгожданный. За ходом работ, словно прорабы, наблюдают жильцы. Обновление идёт за их счёт.

Начали заниматься с того года, асфальт пришёл в негодное состояние. Сменили УК, пришлось собираться дополнительные средства – 600 тысяч рублей, по 10 рублей с кв. м. Неоднократно направленные письма не только от меня, но и от других соседей игнорировались, делать нам асфальт никто не хочет. При том, что данный участок сформирован, согласно ответу, с нарушением земельного и градостроительного законодательства. Ирина Дёмина, жительница дома № 48 по ул. Софьи Перовской

Это проезд между домами № 45 и № 48, и обслуживает его не УК, а коммунальное хозяйство Кировского района, то есть они должны убирать здесь снег и ремонтировать. Но официального ответа, что мы не будем делать, от администрации нет. Иван Хохлов, житель дома № 48 по ул. Софьи Перовской

Чтобы узнать, на чьём балансе находится этот проезд и кто его обслуживает, мы направили обращение в администрацию Кировского района. Как только получим официальный комментарий, то опубликуем его. К слову, в доме живут участники СВО, которые сейчас восстанавливаются после ранений.

Произвели фрезеровку старого асфальта, прорезку швов. Сейчас ведём укладку щебня до коэффициента 0,98. Это пока черновые работы. Завтра планируем выйти на асфальт. Сроки у нас были неделя, но справимся за два дня, если погода не подведёт. Агарон Саргсян, генеральный директор подрядной организации

Как частичный ямочный ремонт делается, так и большие куски. Жители хотят установить шлагбаум, чтобы перекрыть территорию. Но пока ситуация такая, что придомовая территория не выделена на кадастровом участке. Она выделена на три дома. Просто неразграниченная территория на кадастровой карте, тут ничего нет. Рустам Насыров, директор управляющей компании

В прошлом году мы делали репортаж про ямы во дворах столицы. И сегодня решили проехать по тем же точкам. Чтобы замерить яму возле дома № 26/3 по ул. Транспортной, в 2025 году я лёг в неё и поместился полностью. Теперь её нет, залатали. А вот дворовый проезд возле дома № 43 по ул. Российской так и остался без внимания: выбоины здесь и вовсе превратились в капканы для колёс машин. Одно неверное движение – и придётся ждать эвакуатор. Проезд возле дома № 37 по ул. Степана Кувыкина ранее мы сравнивали с поверхностью Луны, где много кратеров. Этим летом начались изменения.

Старый асфальт фреза срезала до этой границы, но дальше тоже есть ямы, и непонятно, будут ли они ремонтироваться. Довольно глубокие, и они создают проблемы для автовладельцев.

Коварные ямы подстерегают автолюбителей и во дворе дома № 29 по ул. Шафиева. Зазевавшийся водитель рискует получить внеочередное направление в автосервис, а пешеход – отправиться в травмпункт.

Он здесь уже давно. Мы можем увидеть разные слои асфальта, которые складывались по мере нарастания этой проезжей части. Сейчас при помощи простых инструментов мы измерим, какова её глубина.

Да, такой ухаб точно приведёт к поломке ходовой. В случае аварии юристы советуют сразу остановиться и снять всё на фото и видео, вызвать сотрудников Госавтоинспекции для фиксации ДТП. А после выяснить, на чьём содержании находится дефективный участок дороги или проезд.

Далее вы составляете претензию, в которой указываете, предварительно сделав заключение специалиста о том, какой ущерб причинен вашему автомобилю. Вместе с этим заключением вы подаете претензию организации, обслуживающей данную автодорогу, либо собственнику дороги. Василиса Курбанова, адвокат

Дворовые проезды, как правило, обслуживают управляющие компании. А вот улично-дорожная сеть – на местных властях. Сейчас в разгаре сезон ямочного ремонта: меняют и большие участки асфальтового покрытия на дорогах.

В этом году в городе стартовала новая программа «Дорога к дому». Она направлена на ремонт межквартальных проездов и въездов во дворы. В первую очередь приведут в порядок наиболее проблемные участки. В планах – восстановить покрытие на площади свыше 60 тысяч кв. м. Из бюджета выделено 200 млн рублей. Лариса Салихова, заместитель начальника Управления по взаимодействию со СМИ – пресс-службы администрации г. Уфы