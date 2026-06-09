Пойти на этот шаг их вынудило то, что ямы становятся только глубже. К тому же непонятно, на чьём балансе находится проезд. В целом же дворовые проезды, которые зачастую являются частью придомовой территории, должны ремонтировать управляющие компании, но не везде ответственные лица торопятся.
Отбойный молоток отламывает повреждённые куски асфальта. Ремонт ям во дворе дома № 48 по ул. Софьи Перовской – долгожданный. За ходом работ, словно прорабы, наблюдают жильцы. Обновление идёт за их счёт.
Чтобы узнать, на чьём балансе находится этот проезд и кто его обслуживает, мы направили обращение в администрацию Кировского района. Как только получим официальный комментарий, то опубликуем его. К слову, в доме живут участники СВО, которые сейчас восстанавливаются после ранений.
В прошлом году мы делали репортаж про ямы во дворах столицы. И сегодня решили проехать по тем же точкам. Чтобы замерить яму возле дома № 26/3 по ул. Транспортной, в 2025 году я лёг в неё и поместился полностью. Теперь её нет, залатали. А вот дворовый проезд возле дома № 43 по ул. Российской так и остался без внимания: выбоины здесь и вовсе превратились в капканы для колёс машин. Одно неверное движение – и придётся ждать эвакуатор. Проезд возле дома № 37 по ул. Степана Кувыкина ранее мы сравнивали с поверхностью Луны, где много кратеров. Этим летом начались изменения.
Старый асфальт фреза срезала до этой границы, но дальше тоже есть ямы, и непонятно, будут ли они ремонтироваться. Довольно глубокие, и они создают проблемы для автовладельцев.
Коварные ямы подстерегают автолюбителей и во дворе дома № 29 по ул. Шафиева. Зазевавшийся водитель рискует получить внеочередное направление в автосервис, а пешеход – отправиться в травмпункт.
Он здесь уже давно. Мы можем увидеть разные слои асфальта, которые складывались по мере нарастания этой проезжей части. Сейчас при помощи простых инструментов мы измерим, какова её глубина.
Да, такой ухаб точно приведёт к поломке ходовой. В случае аварии юристы советуют сразу остановиться и снять всё на фото и видео, вызвать сотрудников Госавтоинспекции для фиксации ДТП. А после выяснить, на чьём содержании находится дефективный участок дороги или проезд.
Дворовые проезды, как правило, обслуживают управляющие компании. А вот улично-дорожная сеть – на местных властях. Сейчас в разгаре сезон ямочного ремонта: меняют и большие участки асфальтового покрытия на дорогах.
На сайте администрации Уфы есть интерактивная карта ямочного ремонта. Любой может там оставить заявку. Достаточно сделать фото проблемного участка и указать адрес, чтобы власти взяли ситуацию на контроль.