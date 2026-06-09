Глава республики Радий Хабиров поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Более 11 тысяч специалистов каждый день оказывают всестороннюю помощь гражданам пожилого возраста и с ограниченными возможностями, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня в Башкортостане каждый четвёртый получает социальную помощь. Успешно реализуются национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». Глава региона подчеркнул: республике удалось улучшить позиции в Национальном рейтинге качества жизни. За пять лет Башкортостан поднялся с 40-го на 9-е место и вошёл в топ-20 рейтинга регионов по снижению социального сиротства.
В республике налажена система оказания помощи участникам СВО и их семьям. По числу мер этой категории граждан Башкортостан – в пятёрке лучших в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в республике сформированы уникальные практики: от системы проактивного трудоустройства до сети современных Центров поддержки участников спецоперации. Республиканский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» признан одним из лучших в стране. Заслуженные работники этой сферы были почётно награждены главой республики.