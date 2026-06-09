Радий Хабиров поздравил соцработников с профессиональным праздником

Глава республики Радий Хабиров поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Более 11 тысяч специалистов каждый день оказывают всестороннюю помощь гражданам пожилого возраста и с ограниченными возможностями, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня в Башкортостане каждый четвёртый получает социальную помощь. Успешно реализуются национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». Глава региона подчеркнул: республике удалось улучшить позиции в Национальном рейтинге качества жизни. За пять лет Башкортостан поднялся с 40-го на 9-е место и вошёл в топ-20 рейтинга регионов по снижению социального сиротства.

Система социальной защиты населения – одна из самых близких к людям. Ваша работа требует полной самоотдачи, огромного терпения, милосердия и сопереживания. И вы в полной мере обладаете этими качествами. Сердечное спасибо за ваш благородный труд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан