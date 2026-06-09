В Башкирии действует программа образовательного кредитования с господдержкой

Основная ставка для студента составляет всего 3% годовых, а остальную часть субсидирует государство. Взять кредит можно как до поступления, так и во время учебы, а потратить деньги – на оплату семестра, года или всего срока обучения. Так, мечту стать врачом исполнила первокурсница медуниверситета.

Пойти по стопам мамы и стать врачом Азалия хотела с самого детства. Окончила медколледж и без сомнений отправилась в университет, но поступить на бюджет не получилось. Исполнить мечту помог образовательный кредит.

Профессия стоматолога входит в перечень приоритетных направлений для господдержки. В этом списке самые востребованные сферы: инженерные, педагогические, медицинские и IT-специальности. Так, на программиста учится и 18-летний Тимерлан Нурмухаметов.

Кредит доступен на любой вид обучения, будь то бакалавриат, специалитет, аспирантура или даже второе высшее образование. Магистрант Данир Гимадиев уже строит карьеру. Работает в Министерстве предпринимательства и туризма, а теперь и учится на госслужащего. Кредит с господдержкой ему предложили во время вступительных экзаменов.

На сегодняшний день порядка полутысячи студентов медуниверситета и около 1400 учащихся УУНиТа воспользовались льготным кредитом на обучение. Что ещё важно знать: взять кредит можно с 14 лет. Заявку оптимально подавать после поступления, имея на руках договор с вузом или колледжем.