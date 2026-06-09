Я рад сообщить о старте нашей новой акции «Технолето». Участвовать в этой акции может каждый, кто не имеет задолженности за потреблённую электрическую энергию. Она стартует с 1 июня этого года, и итоги мы будем подводить в июле. Эта акция распространяется на физических лиц, которые зарегистрированы в личном кабинете, своевременно передают показания своих электросчётчиков до 25-го числа и получают квитанцию об оплате на электронную почту. Те 20 счастливчиков, которых определит генератор случайных чисел, будут обладателями призов – бытовой техники.

Андрей Травкин, генеральный директор ООО «ЭСКБ»