Лето
– время отпусков в России. Большинство уже спланировали отдых на российских и
зарубежных курортах. С начала июня судебные приставы активизируют работу в
аэропортах и на вокзалах, ограничивая должникам выезд за границу и применяя другие
меры взыскания.
Собираясь
в отпуск, не забывайте о важных делах, таких как оплата счетов за коммунальные
услуги. По закону потребители обязаны своевременно и полностью вносить платежи,
в том числе за электроэнергию, до 15-го числа каждого месяца. Неуплата может
привести к неприятным последствиям: от блокировки банковских карт до запрета на
выезд за границу. В производстве судебных приставов республики уже находится 60
000 таких дел.
По исполнительным производствам о
взыскании долгов в сфере ЖКХ, в том числе за электроэнергию, в отношении
должников могут быть применены меры в виде наложения ареста с последующим его
изъятием, наложения ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной
кредитной организации, а также должники могут быть ограничены в праве выезда за
пределы Российской Федерации при наличии задолженности свыше 30 000 рублей.Эльвира Янбердина, первый заместитель Главного судебного пристава Республики Башкортостан, капитан внутренней службы
Кроме
того, долги по ЖКХ влекут за собой пени, штрафы и судебные издержки. Если сумма
задолженности превышает два месячных платежа, «Башэлектросбыт» вправе
ограничить подачу электроэнергии. Возобновление электроснабжения также
потребует дополнительных расходов.
А
для добросовестных потребителей «Башэлектросбыт» подготовил приятный сюрприз.
Я рад сообщить о старте нашей новой
акции «Технолето». Участвовать в этой акции может каждый, кто не имеет
задолженности за потреблённую электрическую энергию. Она стартует с 1 июня
этого года, и итоги мы будем подводить в июле. Эта акция распространяется на
физических лиц, которые зарегистрированы в личном кабинете, своевременно
передают показания своих электросчётчиков до 25-го числа и получают квитанцию
об оплате на электронную почту. Те 20 счастливчиков, которых определит
генератор случайных чисел, будут обладателями призов – бытовой техники.Андрей Травкин, генеральный директор ООО «ЭСКБ»
Итоги
акции «Технолето» подведут в июле.