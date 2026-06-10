В Башкирии посетители кафе попали в больницу с отравлением

В Кумертау временно приостановили работу кафе «Остерия» после ухудшения самочувствия посетителей. Специалисты Роспотребнадзора выехали в заведение для проведения санитарно-эпидемиологического расследования.

Поводом для проверки стало обращение горожан за медицинской помощью после посещения общепита. По данным Минздрава Башкирии, всего за медпомощью обратились семь человек. Все они были госпитализированы в городскую больницу Кумертау. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сейчас на базе Центра гигиены и эпидемиологии проводятся лабораторные исследования проб биоматериалов заболевших и персонала, а также пищевой продукции, сырья и смывов. Кроме того, специалисты проверяют санитарное состояние объекта.

В Роспотребнадзоре отметили, что угрозы распространения инфекции нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины инцидента и дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за соблюдение санитарных норм и правил.

Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.