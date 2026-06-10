Гострудинспекция назвала причины ЧП на стройке водовода в Уфе

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на строительстве водовода от улицы Интернациональной до района «Затон» в Уфе.

Инцидент произошел 13 октября 2025 года во время монтажа водопроводной камеры. Во время распила пластиковой трубы с бензопилы слетела цепь. 30-летний монтажник отошел к стене траншеи, чтобы починить инструмент, когда произошел обвал грунта.

Коллеги вытащили пострадавшего из-под земли. Мужчину госпитализировали в ГКБ №21 Уфы с тяжелой сочетанной травмой.

По данным Гострудинспекции, причиной обрушения стало отсутствие креплений стенок траншеи. Кроме того, работы повышенной опасности проводились без наряда-допуска, а пострадавший был допущен к выполнению обязанностей без необходимых инструктажей, обучения по охране труда и стажировки.