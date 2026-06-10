Уроженке Башкирии, которая месяц жила с телом убитой дочки, вынесли приговор

В Челябинской области перед судом предстала 43-летняя уроженка Башкирии, которую обвинили в убийстве дочки.

Фото №1 - Уроженке Башкирии, которая месяц жила с телом убитой дочки, вынесли приговор

Напомним, 3 ноября прошлого года в одной из съёмных квартир в Челябинске было найдено тело 5-летней девочки. Убитую нашла сотрудница клининговой фирмы. К смерти девочки оказалась причастна её же мама. Женщина была найдена в короткие сроки. Она рассказала, что дочка утонула, а тело женщина спрятала в диван, потому что испугалась. 

Женщине вынесли приговор – ей назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Отмечается, что обвиняемая – уроженка Учалов. В Челябинске женщина посуточно снимала квартиру с маленькой дочкой и работала мастером маникюра и педикюра.

Фото: СК РФ по Челябинской области. 

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