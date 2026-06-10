В Стерлитамаке ветераны СВО помогают бойцам пройти реабилитацию

В Стерлитамаке бойцы специальной военной операции могут не только сами встать на ноги, но и научиться помогать своим сослуживцам. С 2023 года реабилитационный центр «ZOV» оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. За всё время работы помощь получили уже более 600 человек. О том, как работает принцип «равный – равному», – в нашем сюжете.

Контракт в 2023-м, восемь месяцев на передовой. Вернувшись, Владимир Деркач искал реабилитацию, а нашёл центр «ZOV». Пришёл пациентом – остался специалистом. Сегодня он не восстанавливается сам, а ставит на ноги других: осваивает аппаратные методики и массаж. За плечами – физкультурный университет, поэтому сложные техники даются легко. Здесь Владимир продолжает свой бой, только теперь его оружие – руки и медоборудование.

Рустем Булатов вернулся из зоны СВО в прошлом году. Миновзрывное ранение – он лишился ноги, осколки задели голову. Месяцы в госпиталях, обездвиженность, лишний вес. О центре узнал от сослуживцев. Пришёл и, говорит, словно воскрес.

О центре здесь узнают друг от друга – сарафанное радио работает лучше любой рекламы. Боец с позывным «Адвокат» до сих пор выполняет боевые задачи. Пару недель назад приехал в краткосрочный отпуск и сразу отправился на реабилитацию. Пройдёт курс – и снова в бой.

Ветераны СВО сами вызываются помогать сослуживцам с тяжёлыми ранениями. Пройти обучение можно бесплатно прямо в центре «ZOV». Специалисты научат азам реабилитации с нуля. Обратиться и пройти бесплатную реабилитацию могут участники СВО и их родные.

Здесь не просто проходят лечение – возвращаются к нормальной жизни: в центре для них организуют концерты и праздники. А ещё ребята доказывают, что после ранения и реабилитации можно быть сильнее многих здоровых.