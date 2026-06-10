Неделя до зноя. Синоптики радуют прогнозами на вторую половину июня. Уже со следующей недели в Башкортостане ожидается повышение температуры до +33°С. По данным специалистов, с 18 по 20 июня в регион придет аномальная жара.

При этом ночи тоже будут тёплыми, столбики термометров не опустятся ниже +23 градусов, что является достаточно редким явлением для нашего климата. В целом температурный фон будет выше климатической нормы на 7-10 градусов, и такой характер погоды распространится и на июль, отмечают синоптики.