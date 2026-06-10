В Уфе ИИ используют для обеспечения безопасности на пляжах

Искусственный интеллект для спасения жизни. На уфимских пляжах установили «умные» камеры. Они не просто фиксируют происходящее, но и распознают опасность. Если отдыхающий заплывет за буйки, спасателям немедленно поступит сигнал.

Купальный сезон ещё не наступил, а утонули уже 29 человек, в том числе двое детей. Чтобы избежать увеличения печальной статистики, в Башкортостане этим летом увеличили число официальных пляжей – на всех дежурят спасатели. У них уже хватает работы, хотя жарких дней было еще не так много.

При мне не было, но коллеги рассказывают, что приходилось помогать, доставали людей и детей, которые тонули, но, слава богу, все обошлось. Сергей Заварзинов, спасатель

Чтобы обходилось и дальше, в Башкортостане в помощь спасателям решили прибегнуть к искусственному интеллекту. На двух популярных пляжах столицы республики установили «умные» камеры – на «Солнечном» в Кировском районе и «Гольфстриме» в Инорсе. Они не заменят сотрудников спецслужб, а усилят их. Сигнал с камер поступает в центр, оттуда оперативно связываются со спасателями.

В правом углу загорится красный квадрат и будет определенный звук. Здесь мы увидим одновременно со спасателями, потому что они мониторят территорию постоянно. Артур Бубнихин, заместитель начальника Управления гражданской защиты г. Уфы, начальник Единой дежурно-диспетчерской службы г. Уфы

Пилотный проект в прошлом году уже показал свою результативность: спасли пятьдесят утопающих. В этом сезоне эксперимент решили продолжить. В планах – оснастить «умными» камерами все официальные пляжи башкирской столицы.

В Башкортостане искусственный интеллект воспринимают как помощника в разных сферах, «умные» камеры на пляже – один из них. Для примера, в Аургазинском районе ИИ применяют на молочной ферме, где благодаря датчику самочувствие каждой буренки под чутким контролем. А у компании «Башнефть» благодаря программе «Цифровое месторождение» свыше 8 тысяч скважин как на ладони. Датчики собирают данные, а алгоритмы предупреждают о рисках аварий.

Однако важно понимать: искусственный интеллект можно и нужно применять, но все должно быть под контролем и систематизировано. Именно поэтому в республике в мае глава региона объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий ИИ. Одну из ключевых ролей в этом играет новый заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Олег Ли.