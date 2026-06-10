Общественная палата Башкортостана проверила ход реконструкции старейшего парка Уфы имени Ленина. На территории ведётся возведение фонтанов с гранитной облицовкой, монтаж детских площадок, включая зоны для детей с ОВЗ и укладка брусчатки.

Особое внимание общественники уделили сохранению исторического облика зелёной зоны и новым арт-объектам с национальным орнаментом. По итогам мониторинга в администрацию Уфы направят предложение подключить парк к системе «Безопасный город» для защиты от вандализма после открытия в октябре.