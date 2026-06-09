Объемы обновления парка АПК Башкирии выросли на 800 млн рублей

С начала года сельхозтоваропроизводителями республики закуплено 138 тракторов различного тягового класса, 42 зерноуборочных и 5 самоходных кормоуборочных комбайнов, 50 самоходных опрыскивателей, а также более 220 почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники. Это создает прочную базу для проведения всех полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ