Объемы обновления парка АПК Башкирии выросли на 800 млн рублей

С начала 2026 года сельхозтоваропроизводители Башкортостана существенно нарастили темпы обновления машинно-тракторного парка. Обеспечение сельского хозяйства новой российской техникой и оборудованием – ключевая задача нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в минсельхозе республики.
Предприятиями региона приобретено 845 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,5 млрд рублей. Этот показатель на 800 млн рублей превышает результаты аналогичного периода прошлого года.
Ведущую роль в наращивании технического потенциала отрасли продолжает играть механизм льготного лизинга. Через компанию «Росагролизинг» аграриям республики поставлено 336 единиц техники на сумму 3,1 млрд рублей. Для сравнения: за первые пять месяцев 2025 года объем закупок через этот канал составлял 1,3 млрд рублей.
Наибольший объем инвестиций в обновление парка вложили хозяйства Стерлитамакского, Мелеузовского и Аургазинского районов. Здесь сумма приобретений составила от 250 до 530 млн рублей, что подтверждает высокую заинтересованность местных производителей в модернизации.
Важным драйвером обновления парка выступает Машинно-технологическая компания (МТК) «РАЛ Башкортостан», созданная совместно с компанией «Росагролизинг». Техника МТК активно используется в хозяйствах региона и особенно востребована в пиковые периоды сезонных полевых работ.