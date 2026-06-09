Объемы обновления парка АПК Башкирии выросли на 800 млн рублей

С начала 2026 года сельхозтоваропроизводители Башкортостана существенно нарастили темпы обновления машинно-тракторного парка. Обеспечение сельского хозяйства новой российской техникой и оборудованием – ключевая задача нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в минсельхозе республики.

Фото №1 - Объемы обновления парка АПК Башкирии выросли на 800 млн рублей

Предприятиями региона приобретено 845 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,5 млрд рублей. Этот показатель на 800 млн рублей превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

С начала года сельхозтоваропроизводителями республики закуплено 138 тракторов различного тягового класса, 42 зерноуборочных и 5 самоходных кормоуборочных комбайнов, 50 самоходных опрыскивателей, а также более 220 почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники. Это создает прочную базу для проведения всех полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ 

Ведущую роль в наращивании технического потенциала отрасли продолжает играть механизм льготного лизинга. Через компанию «Росагролизинг» аграриям республики поставлено 336 единиц техники на сумму 3,1 млрд рублей. Для сравнения: за первые пять месяцев 2025 года объем закупок через этот канал составлял 1,3 млрд рублей.

Наибольший объем инвестиций в обновление парка вложили хозяйства Стерлитамакского, Мелеузовского и Аургазинского районов. Здесь сумма приобретений составила от 250 до 530 млн рублей, что подтверждает высокую заинтересованность местных производителей в модернизации.

Важным драйвером обновления парка выступает Машинно-технологическая компания (МТК) «РАЛ Башкортостан», созданная совместно с компанией «Росагролизинг». Техника МТК активно используется в хозяйствах региона и особенно востребована в пиковые периоды сезонных полевых работ.

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