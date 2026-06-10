Глава Башкортостана встретился с добровольцами республики в парке «Патриот». На три дня там развернулся Лагерь волонтёров, участниками которого стали 300 наиболее активных организаторов добровольческой деятельности из городов и районов Башкортостана.
По мнению спикеров и экспертов форума, поддержка региональных властей позволила сформировать в республике одно из крупнейших волонтёрских сообществ страны. Сегодня на федеральной платформе Добро.рф зарегистрированы почти 200 тысяч жителей региона. За два года численность добровольцев увеличилась более чем на 60 тысяч человек, что свидетельствует о растущей вовлечённости жителей в общественно значимую деятельность. Масштабную поддержку волонтёры оказывают участникам СВО и их семьям. Неслучайно основная тема слёта «Всё для Победы».
Работа лагеря была организована по трём направлениям: «Проводники смыслов» для руководителей волонтёрских объединений и Добро.Центров, «За СВОих» для добровольцев, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также трек для участников Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты». На форуме было отмечено, что с начала специальной военной операции добровольцы республики выполнили более 17 тысяч заявок от участников СВО и членов их семей. За это время собрано и направлено свыше 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. Зачастую волонтёры лично доставляют собранные посылки. А женщины-добровольцы проекта «Первая юрта» помогают выхаживать раненных бойцов в госпиталях. Самых активных Радий Хабиров отметил почётными знаками «Доброволец Республики Башкортостан».