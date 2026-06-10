Радий Хабиров встретился с участниками Лагеря волонтёров

Глава Башкортостана встретился с добровольцами республики в парке «Патриот». На три дня там развернулся Лагерь волонтёров, участниками которого стали 300 наиболее активных организаторов добровольческой деятельности из городов и районов Башкортостана.

По мнению спикеров и экспертов форума, поддержка региональных властей позволила сформировать в республике одно из крупнейших волонтёрских сообществ страны. Сегодня на федеральной платформе Добро.рф зарегистрированы почти 200 тысяч жителей региона. За два года численность добровольцев увеличилась более чем на 60 тысяч человек, что свидетельствует о растущей вовлечённости жителей в общественно значимую деятельность. Масштабную поддержку волонтёры оказывают участникам СВО и их семьям. Неслучайно основная тема слёта «Всё для Победы».

Волонтёры принимают большое участие в формировании гуманитарных конвоев, которые так ждут наши ребята на передовой. От них вам тоже большое спасибо. Вместе мы делаем всё для победы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан