На данном мостовом сооружении будет восстановлен выравнивающий слой из бетона. Уложено асфальтобетонное покрытие. Заменены элементы обустройства. И ремонт будет произведен в подмостовом пространстве.

Салават Алсынбаев, начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ФКУ «Уралуправтодор»