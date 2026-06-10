Рабочие готовят площадку для реконструкции моста вблизи села Чесноковка. Чтобы избежать пробок, для водителей организовали реверсивное движение на четырёхполосном участке. Когда завершат ремонт и что советуют автолюбителям?
Шум отбойных молотков не стихает ни на минуту. Рабочие снимают старый асфальт, а его куски перевозят подальше от площадки. Под Уфой начали ремонтировать мост на федеральной трассе в сторону аэропорта.
50-метровый мост прослужил уже полвека и давно нуждается в реконструкции. Мост через реку Берсувань ремонтируют поэтапно: правую часть в сторону Оренбурга закрыли до девятого июля, потом в сторону Уфы перекроют до 13 августа.
Участок трассы – самый загруженный. Через него проезжают более 100 тысяч машин в сутки. Поэтому поток распределят с помощью реверсивных светофоров: утром в сторону Уфы движение сделают по трём полосам, столько же вечером в направлении Оренбурга.
Сейчас на часах 11:20, и, как видно, при сужении дороги в четыре полосы образуются небольшие заторы. По навигатору время пути от Телецентра до аэропорта занимает 20 минут.
Впрочем, автолюбители не питают иллюзий. Поэтому водителям рекомендуют заблаговременно отправляться в путь. Накануне Радий Хабиров призвал проинформировать жителей республики о работах, чтобы избежать транспортного коллапса при въезде и выезде из столицы, особенно в сезон отпусков.
Отметим, что с плотным трафиком жители республики могут столкнутся уже в эти в предпраздничные выходные. Кроме того, уфимским водителям стоит помнить: в районе санатория «Зеленая Роща» с 15 июня ограничат движение по причине подключения домов к сетям. В районе улицы Гафури до сентября уже перекрыли проезжую часть до перекрёстка с Коммунистической из-за ремонта теплосети. Доступ, включая и мост через реку Берсувань, откроют в сентябре.
В том, что нужно заранее планировать маршрут, особенно тем, кто планирует вылет из уфимского аэропорта, мы убедились уже вечером. Наша съёмочная группа выехала на проверку обстановки на этом участке. Пробка образовалась уже от Бельского моста. Движение было затруднено, но автомобилисты не стояли, постепенно проезжая.