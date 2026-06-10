На ВДНХ в Москве стартовал VI Международный туристический форум «Путешествуй!». Это главное отраслевое событие года, которое объединит деловую программу, масштабную выставку и яркий фестиваль. В форуме участвуют делегации из 75 регионов России и более чем 30 стран.

Более 300 спикеров – от федеральных чиновников до бизнес-лидеров – обсуждают будущее туризма. Но форум – это не только дискуссии. На территории ВДНХ развернулся фестиваль «Путешествуй!»: концерты, гастрономические мастер-классы, лекции тревел-блогеров, шатёр для йоги и медитаций, кинопоказы и игры для детей. Кульминация наступит 12 июня, в День России, когда пройдёт спортивный забег на 5 и 10 километров.