Спортсмены из Башкирии завоевали медали на первенстве Европы по панкратиону

Башкирские спортсмены вернулись с первенства Европы по панкратиону. В соревнованиях в Ереване участвовало более 300 борцов из 15 стран. От республики выступили пять атлетов. Мы познакомились с победителями и призёром турнира.

Редкие моменты, когда в спортзале ребята не тренируются, а делятся эмоциями и показывают свои награды. Сейчас у атлетов ещё больше мотивации и стремления добиться высот в панкратионе, ведь с 2025 года российских спортсменов допустили к участию в международных стартах.

В самой младшей возрастной категории до 15 лет Кирилл Фадеев проиграл в четвертьфинале. На этой же стадии из борьбы выбыл Иса Харсиев. Зато уверенно дошли до финала и победили в решающих поединках трёхкратные чемпионки страны Эльмира Галлямова из Стерлитамака и Олеся Красильникова из Уфы.

Эльмира пришла в панкратион в 13 лет. На своих первых соревнованиях она ничего не завоевала. Первой медалью спортсменки стала бронзовая награда.

Ещё одна звёздочка башкирского женского панкратиона – Олеся Красильникова. За 10 лет занятий панкратионом она смогла стать успешным бойцом. В Ереване Красильникова провела три боя с соперницами из Армении, Швеции и России.

У юниоров до 20 лет Мухаммаджон Давлятов завоевал серебряную медаль. Он выступал в весовой категории до 77 килограммов. Спортсмен провёл очень конкурентные бои. Сначала он победил представителей Армении и Украины, но в финале уступил другому российскому борцу, причём своему другу.