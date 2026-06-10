В Уфе проходят сборы по подготовке к чемпионату России по волейболу сидя

Это адаптивный спорт, который сейчас объединяет настоящих героев: в игре участвуют ветераны СВО. К движению только что присоединилась и Удмуртская Республика. Спортсмены из Ижевска проходят сборы в Уфе вместе с башкирскими волейболистами.

Сборная Башкортостана по волейболу сидя – одна из самых молодых, но уже амбициозных команд. Адаптивные виды спорта для СВО набирают популярность в разных регионах России. Одна из таких команд – «Урал-Тау» из Уфы, которая настраивается на серьёзные результаты.

Мы, как и все остальные субъекты Российской Федерации, – молодые команды. Буквально два года как сформировались, цели стоят, разумеется: это пьедестал, это почёт новых медалей. Если у них на груди раньше были боевые медали, сейчас мы хотим, чтобы у них были спортивные медали. Айрат Даутов, директор Центра адаптивного спорта Республики Башкортостан

Главное в адаптивном спорте – найти себя и не бояться начинать. Здесь не имеет значения, сколько тебе лет и какой у тебя опыт за плечами. Важно желание двигаться вперёд. Один из ярких примеров – капитан команды Радик Ильясов. Он тренируется в команде уже более двух лет.

До этого я занимался волейболом, это было в школьные годы в городе Бирск. После специальной военной операции решил продолжить данный вид спорта. Узнал, что есть адаптивный вид спорта по волейболу сидя, и принял решение, что это моё. Радик Ильясов, капитан сборной Республики Башкортостан по волейболу сидя

Когда на одной площадке встречаются спортсмены из разных регионов, рождается настоящая дружба. Сборы в Уфе стали именно таким местом силы. Здесь не только оттачивают удары и подачи, но и обмениваются опытом, поддерживают друг друга и договариваются о новых встречах.

Сборы проходят вообще отлично, помимо того, что тренировочный процесс – это ещё и игровой опыт. Так как у нас не совсем большое количество людей, кто с нами играет, поэтому с другой республикой всегда приятно поиграть. Сами сборы – 10/10. Эмиль Габидуллин, игрок сборной Удмуртии по волейболу сидя

Достигать побед и поставленных целей – самая приятная часть, но за ней всегда стоит тяжёлый труд и усердная работа. И здесь особенно важно получать наставления от тех, кто уже прошёл этот путь. Недавно в Уфе состоялся мастер-класс паралимпийского призёра Анатолия Крупина.

У Удмуртии был серебряный паралимпийский призер Крупин Анатолий Владимирович из Свердловской области. В первые четыре дня на сборах он работал с нами. Артем Шангуров, тренер сборной Республики Башкортостан по волейболу сидя