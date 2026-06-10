Это адаптивный спорт, который сейчас объединяет настоящих героев: в игре участвуют ветераны СВО. К движению только что присоединилась и Удмуртская Республика. Спортсмены из Ижевска проходят сборы в Уфе вместе с башкирскими волейболистами.
Сборная Башкортостана по волейболу сидя – одна из самых молодых, но уже амбициозных команд. Адаптивные виды спорта для СВО набирают популярность в разных регионах России. Одна из таких команд – «Урал-Тау» из Уфы, которая настраивается на серьёзные результаты.
Главное в адаптивном спорте – найти себя и не бояться начинать. Здесь не имеет значения, сколько тебе лет и какой у тебя опыт за плечами. Важно желание двигаться вперёд. Один из ярких примеров – капитан команды Радик Ильясов. Он тренируется в команде уже более двух лет.
Когда на одной площадке встречаются спортсмены из разных регионов, рождается настоящая дружба. Сборы в Уфе стали именно таким местом силы. Здесь не только оттачивают удары и подачи, но и обмениваются опытом, поддерживают друг друга и договариваются о новых встречах.
Достигать побед и поставленных целей – самая приятная часть, но за ней всегда стоит тяжёлый труд и усердная работа. И здесь особенно важно получать наставления от тех, кто уже прошёл этот путь. Недавно в Уфе состоялся мастер-класс паралимпийского призёра Анатолия Крупина.
Такие сборы – доказательство того, что жизнь после тяжёлых испытаний продолжается: с мячом в руках, с поддержкой товарищей и с верой в победу.