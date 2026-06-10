В Стерлитамаке продолжается благоустройство новой аллеи на улице Элеваторной. Эту общественную территорию горожане выбрали сами в ходе рейтингового голосования в прошлом году. Работы идут с опережением графика: официальный срок сдачи объекта – конец сентября, однако подрядчик намерен завершить все этапы уже в текущем месяце.
На данный момент строители подготовили основания для пешеходных дорожек и опор освещения, установили бордюрные камни и заасфальтировали часть тротуаров. Детская площадка уже смонтирована, сейчас на ней укладывают защитное резиновое покрытие. Благоустройство реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Кроме того, территория аллеи уже расчищена от кустарников. В ближайшее время здесь обустроят зоны отдыха, установят малые архитектурные формы и новое игровое оборудование. Сейчас подрядчик готовится к монтажу системы наружного паркового освещения и видеонаблюдения, а также к завершающему этапу озеленения с посадкой кустарников.