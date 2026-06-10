Спортсмены из Башкирии успешно выступили на турнире по прыжкам на батуте

В Уфу вернулись башкирские спортсмены, которые успешно выступили на международном турнире «Кубок Добровольского» по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 350 спортсменов из шести стран. Турнир традиционный, носит имя лётчика-космонавта Георгия Добровольского и проводится с 1973 года.

Сборную Башкортостана представили ребята не старше 14 лет. Уверено на турнире выступили представители республики. Один из лучших результатов показал Эрик Корнилов, попавший в десятку сильнейших.

Хотелось бы попасть в сборную России и войти на пьедестал на первенстве России.

Эрик Корниловкандидат в мастера спорта России по прыжкам на батуте

Это новый этап для наших спортсменов, потому что другие спортсмены видят это и начинают по-другому тренироваться.

Владислав Килюшев, директор Федерации прыжков на батуте Республики Башкортостан

Прыжки на батуте включают в себя пять дисциплин: акробатическая дорожка, двойной мини-трамп, индивидуальные, синхронные и синхронно-смешанные прыжки, которые с прошлого года стали новой дисциплиной. Сейчас спортсмены проводят восстановительные сборы в Уфе. Следующие крупные соревнования ожидаются только в сентябре.

Я бы хотела в ближайший год выполнить звание мастера спорта и прыгать ещё лучше.

Элина Брылякова, кандидат в мастера спорта России по прыжкам на батуте
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