Доброволец из Башкирии передал привет с передовой

Доброволец с позывным «Назар» из Куюргазинского района находится в зоне специальной военной операции с осени 2023 года. Для него примером мужества остается прадед-фронтовик Корней, который дошел до Австрии и вернулся домой в 1945 году.
До службы «Назар» увлекался музыкой, играл на гитаре и писал стихи. Сейчас, по его словам, вокруг него «другая музыка», но после возвращения домой он мечтает снова сыграть для родных.
Боец поделился с изданием «Куюргаза», что старается равняться на своего прадеда.
Жителям Башкирии доброволец пожелал беречь свое счастье и находить его в простых вещах – в любви к близким, солнце, новом дне и мирной жизни.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Куюргаза».