Трагедия в Салаватском районе: при пожаре погибли трое детей. Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования семье погибших и поручил детально разобраться в причинах пожара в Салаватском районе.

Трагедия случилась сегодня в деревне Новые Картавлы. Около двух часов дня загорелся деревянный дом. При разборе завалов спасатели обнаружили тела троих детей – родных брата и двух сестёр. Им было от 6 до 11 лет.