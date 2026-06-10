Среди главных строек – школа в микрорайоне Прибрежный на 1050 мест, которую планируют завершить до конца 2026 года; новый Бельский мост длиной 398 метров, запуск которого намечен на 2027 год; а также поликлиника в Западном районе на 930 посещений в смену, строительство которой начнётся в 2028 году, и она сможет обслуживать 25 тысяч жителей. Помимо этого, в Прибрежном появится новая дорога взамен временного проезда.